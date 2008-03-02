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DEBRECEN PHARMA R&D RSFF

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
24/09/2009 : 100 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 24/09/2009
20080302
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Debrecen Pharma R&D (RSFF)

The promoter is one of the top 20 pharmaceutical companies in the world and the largest generic pharmaceutical company.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million.
EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns financing the R&D for new Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), innovative drug compounds and new generic drugs located in Debrecen, Gödöllö and Sajobabony, as well as two related capital expenditure investments in R&D Centres in Debrecen and Gödöllö.

The aim of the first, R&D part of the project is the commercialisation of more than 30 new generic compounds up to 2013. The purpose of the capital expenditure investments is to increase the existing R&D infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Installations for the R&D Centre in Debrecen will fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Whether the competent authorities have required an EIA or not will be verified during appraisal, as well as any actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats and Birds Directives). Compliance of R&D activities with relevant EU legislation in regards to animal testing, clinical trials, etc. will be verified during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives 2004/18/EC. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is standard practice for this industry.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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