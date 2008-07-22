Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

LA BOGA WIND POWER PROJECT

Signature(s)

Montant
74 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 74 200 000 €
Énergie : 74 200 000 €
Date(s) de signature
21/09/2012 : 17 600 000 €
21/07/2011 : 28 300 000 €
15/06/2012 : 28 300 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES

Fiche récapitulative

Date de publication
22 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 21/07/2011
20080273
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
La Boga II Wind Power Project
Energia y Recursos Ambientales & Grupo Inverduero
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million.
Estimated to be around EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The three wind farm sub-projects composing La Boga II are located in the autonomous region of Castilla y León, a convergence region of Spain.

 

The development of renewable energy sources is a priority of the EU. The EU Council adopted a binding target of 20% share of renewable energies in overall EU energy consumption by 2020 and the project contributes to this objective. The development of renewable energy contributes to several key objectives of the EU: security of supply, environment, particularly fight against climate change and international competitiveness (to put EU industry at the forefront of the rapidly growing low-carbon technology sector). Additionally, the investments included in the operation are located in a “Growth effect region (phasing in)”.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The wind farms fall under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Part or all of the project’s wind farms may therefore be subject to an EIA. The details of the environmental procedures followed, the results of EIAs and public consultation (if applicable), and the mitigating measures to be applied, will be reviewed during appraisal.

The promoter is not subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its statute the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices, will be applied by the promoter and/or the special purpose companies. Details will be verified during appraisal.

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes