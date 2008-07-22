LA BOGA WIND POWER PROJECT

Fiche récapitulative
The three wind farm sub-projects composing La Boga II are located in the autonomous region of Castilla y León, a convergence region of Spain.
The development of renewable energy sources is a priority of the EU. The EU Council adopted a binding target of 20% share of renewable energies in overall EU energy consumption by 2020 and the project contributes to this objective. The development of renewable energy contributes to several key objectives of the EU: security of supply, environment, particularly fight against climate change and international competitiveness (to put EU industry at the forefront of the rapidly growing low-carbon technology sector). Additionally, the investments included in the operation are located in a “Growth effect region (phasing in)”.
The wind farms fall under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Part or all of the project’s wind farms may therefore be subject to an EIA. The details of the environmental procedures followed, the results of EIAs and public consultation (if applicable), and the mitigating measures to be applied, will be reviewed during appraisal.
The promoter is not subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its statute the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices, will be applied by the promoter and/or the special purpose companies. Details will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.