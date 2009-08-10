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SY MUNICIPAL & ENVIRONMENT INFRASTRUCT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Syrie : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 5 000 000 €
Déchets solides : 20 000 000 €
Infrastructure composite : 25 000 000 €
Date(s) de signature
20/11/2009 : 5 000 000 €
20/11/2009 : 20 000 000 €
20/11/2009 : 25 000 000 €
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Syrie : La FEMIP contribue à une enveloppe financière de 100 millions d’EUR destinée à moderniser les collectivités locales syriennes

Fiche récapitulative

Date de publication
10 août 2009
Statut
Référence
Signé | 20/11/2009
20080246
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Syria Municipal & Environment Infrastructure project
Ministry of Local Administration
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million.
EUR 100 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns different investment schemes in Syrian municipalities, with special emphasis on improving the current urban infrastructure. The investments mainly cover the fields of urban renewal, urban traffic and transport, public tourist facilities, wastewater and solid waste management.

The project aims to improve priority infrastructure  and the quality of local life in Syrian municipalities, to increase competitiveness and promote local economic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter will be required to implement all investment schemes under this loan in compliance with the substance of EU environmental legislation (namely EIA, nature conservation areas and energy performance of buildings (EPBD)). Proposals for environmental monitoring will be reviewed by the Bank and the Bank will monitor the process closely during implementation.

National and international procurement is envisaged, in line with the relevant EU procurement directives and the Syrian procurement law. The Finance Contract will include standard clauses covering the procurement aspects and obligations in line with EIB Procurement Guidelines. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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