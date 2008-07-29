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DEIR ALI II POWER PLANT

Signature(s)

Montant
275 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Syrie : 275 000 000 €
Énergie : 275 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2008 : 275 000 000 €
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Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
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Syrie : la FEMIP accorde un prêt de 275 millions d’EUR au secteur de l’électricité

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 08/12/2008
20080244
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Deir Ali II
Public Establishment of Electricity for Generation and Transmission (PEEGT)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million.
Estimated at some EUR 700 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the construction and operation of a second natural gas fired combined cycle module of 750 MW at Deir Ali power plant.

The objective is to meet growing electricity demand at a competitive cost, using modern combined-cycle technology, and increase the fuel efficiency of PEEGT power generation park by replacing inefficient oil-fired generation. The project will contribute to the expansion of basic energy infrastructure needed for the economic development of Syria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size and technical characteristics the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) under EIB guidelines. The EIA process has started and is expected to be finalised in autumn 2008. The project is expected to contribute to meeting growing electricity demand with a lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.

The project is required to be procured according to the Bank’s Guide to Procurement. The procurement process (international competitive bidding).is ongoing

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Photogallery

Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Photographe: John Wreford
©EIB
Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Photographe: John Wreford
©EIB
Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Photographe: John Wreford
©EIB
Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Photographe: John Wreford
©EIB
Construction of a natural gas-fired Combined Cycle Gas Turbine power plant to produce electricity at a competitive cost and with limited environmental impact
Deir Ali II Power Plant
Photographe: John Wreford
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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