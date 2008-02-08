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SPHINX TURNAROUND FUND

Signature(s)

Montant
13 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 13 000 000 €
Services : 13 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2008 : 13 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 19/12/2008
20080208
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sphinx Turnaround Fund

Sphinx Capital, a Luxembourg-registered company, which is owned 90% by the Sponsor Citadel Capital and 10% by Ms. Marianne Ghali, shall act as the General Partner of the fund.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to the lower of USD 20 million and 20% of the total commitments at any closing.
The target size of the Fund is USD 100 million with a ceiling of USD 150 million. Committed capital at first closing is foreseen at USD 50 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

An equity participation on ENPI risk capital resources of up to USD 20 million in Sphinx Turnaround Fund, a fund investing in majority and controlling stakes in Egyptian companies in distress, default or in need of restructuring.

The aim of the Fund is to create value by restructuring and re-launching companies, which would otherwise most likely be liquidated.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In addition to complying with Egypt’s environmental laws, regulations and policies and, where appropriate, EU legislation (e.g. sensitive sectors, environmental impact assessment), the Fund has agreed to develop environmental guidelines in agreement with its leading investors, namely the IFC and the Bank.

N/A (private sector investment).

Commentaires

A closed-end private equity fund incorporated in Luxembourg, targeting private sector companies located in Egypt.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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