ARCELORMITTAL R D FACILITY

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project consists of activities for research, engineering and technological innovation related to process improvements (aimed at energy reductions, emission reductions, recovery and recycling of steel, steel and metal products, and by-products), and new steel product developments.
The project is in line with the research priorities in the European Steel Technology Platform’s Strategic Research Agenda, driving the productivity, competitiveness and environmental sustainability of the European steel industry, consistent with the recommendations of the Lisbon Council.
The R&D activities are carried out in existing plants and are therefore not expected to be subject to an Environmental Impact Assessment (EIA). Certain activities that are needed for the first industrial implementation of improved processes, despite being carried out in existing plants, due to new technical features may cause the project to fall under appendix II of Directive 85/337, amended by Directive 97/11, leaving to local authorities to decide whether an EIA should be performed. This will be addressed during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.