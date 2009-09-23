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ARCELORMITTAL R D FACILITY

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 15 000 000 €
Espagne : 35 000 000 €
Allemagne : 50 000 000 €
Belgique : 75 000 000 €
France : 75 000 000 €
Industrie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
15/07/2010 : 15 000 000 €
15/07/2010 : 35 000 000 €
15/07/2010 : 50 000 000 €
15/07/2010 : 75 000 000 €
15/07/2010 : 75 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
23 septembre 2009
Statut
Référence
Signé | 15/07/2010
20080197
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Steel product and processing R&D Facility
The promoter is a leading steel producer.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
Approximately EUR 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of activities for research, engineering and technological innovation related to process improvements (aimed at energy reductions, emission reductions, recovery and recycling of steel, steel and metal products, and by-products), and new steel product developments.

The project is in line with the research priorities in the European Steel Technology Platform’s Strategic Research Agenda, driving the productivity, competitiveness and environmental sustainability of the European steel industry, consistent with the recommendations of the Lisbon Council.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D activities are carried out in existing plants and are therefore not expected to be subject to an Environmental Impact Assessment (EIA). Certain activities that are needed for the first industrial implementation of improved processes, despite being carried out in existing plants, due to new technical features may cause the project to fall under appendix II of Directive 85/337, amended by Directive 97/11, leaving to local authorities to decide whether an EIA should be performed. This will be addressed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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