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RE GEOTHERMAL ENERGY

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Islande : 170 000 000 €
Énergie : 170 000 000 €
Date(s) de signature
20/11/2009 : 170 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - for the Hellisheidi Geothermal Power Station - EN
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - for the Hverahlid Geothermal Power Station - EN
Communiqués associés
Islande: 170 millions d'EUR à l'appui d'un projet d'énergie géothermique

Fiche récapitulative

Date de publication
9 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 20/11/2009
20080135
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RE Geothermal Energy
Orkuveita Reykjavikur (Reykjavik Energy)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 170 million.
Approximately EUR 340 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the expansion of the Hellisheiði geothermal power plant by additional 90 MWel and the construction of a new 90 MWel geothermal power plant at Hverahlíð.

The objective of the new power units is to meet increasing demand for electricity in the industrial, residential and commercial sectors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Both investment projects, i.e. stage 5 of the Hellisheiði Plant and Hverahlíð Plant have been subject to a full Environmental Impact Assessment (EIA) procedure in accordance with national legislation (Icelandic EIA Act no. 106/2000), which is based on the EU Directive 85/337 with its amendments.

The procedures employed for awarding works, supplies and services contracts for the various components of the project are in accordance with Icelandic legislation, which is based on the relevant EU Directive (2004/17/EC) and includes the requirement to publish tender announcements in the EC Official Journal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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