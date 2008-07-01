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DR FINANCING FACILITY

Signature(s)

Montant
22 000 000 €
Pays
Secteur(s)
République dominicaine : 22 000 000 €
Lignes de crédit : 22 000 000 €
Date(s) de signature
12/08/2008 : 3 500 000 €
10/10/2011 : 3 500 000 €
12/08/2008 : 5 000 000 €
12/08/2008 : 10 000 000 €
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République dominicaine : une opération de la BEI renforce l’accès des petites entreprises aux financements

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 12/08/2008
20080071
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DR Financing facility
Banco ADEMI, Banco ADOPEM, FONDESA and other eligible microfinance institutions in the Dominican Republic (“the intermediaries”).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
The equivalent of EUR 18 million in Dominican Pesos and the equivalent of EUR 2 million in USD to be used to provide lines of credits to the intermediaries. EUR 2 million will be set aside for equity participations in the intermediaries in order to support their growth and/ or potential transformation into regulated institutions.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The facility will provide lines of credit as well as equity and technical assistance to a range of microfinance instititutions in the Dominican Republic. Final beneficiaries will be micro enterprises in the private sector.

The operation intends to promote the growth and support the integration of microfinance institutions in the financial sector with the view of improving access to finance to those enterprises that are excluded from local traditional banking.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The intermediaries will ensure that the projects to be financed will comply with the EIB’s environmental standards. The promoters’ appraisal processes include an environmental review to verify that the projects are in compliance with the relevant national and regional environmental legislation.

Assets to be financed will be procured on a competitive basis taking into account the nature and size of the goods and services to be purchased. The promoters ensure compliance with the Bank’s procurement guidelines when supporting procurement by the final beneficiaries.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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