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ACEA SETTORE IDRICO ROMA

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/07/2008 : 200 000 000 €
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Communiqués associés
Italie : La BEI finance des investissements dans le réseau d'eau et d’assainissement de la province de Rome

Fiche récapitulative

Date de publication
23 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 18/07/2008
20080069
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Acea Settore Idrico Roma (Italy)
The promoter for the project would be Acea Ato2, the subsidiary of the ACEA group that is in charge of water and wastewater related services in Rome and 111 surrounding municipalities.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million
Estimated at EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers selected water and wastewater investments from ACEA’s ongoing 5-year investment plan (2007-2012).

The proposed project is expected to result in an improvement of the environmental conditions in the province of Rome by providing better water supply and wastewater collection and treatment services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU Directive 97/11/EC, amending 85/337/EEC, will be verified during appraisal and the status of any environmental studies and public consultations will be reviewed.

The Bank will require from the promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant EU procurement laws (Dir 93/38, 2004/17/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Italie : La BEI finance des investissements dans le réseau d'eau et d’assainissement de la province de Rome

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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