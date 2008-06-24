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A1 STRYKOW - PYRZOWICE TEN-T PPP

Signature(s)

Montant
225 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 225 000 000 €
Transports : 225 000 000 €
Date(s) de signature
26/11/2010 : 225 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2008
Statut
Référence
Signé | 26/11/2010
20080068
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A1 Strykow Pyrzowice TEN-PPP
The National Road and Motorways Authority (GDDKiA)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of senior debt, however not higher than 50% of the Project costs.
To be determined
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design, Build, Finance and Operate concession contract for about 180 km of new 2x2 motorway between Strykow in the outskirts of Lodz and Pyrzowice in the outskirts of Katowice on a mixture of new and old alignment.

This section of the A1 lies on the TEN-T Priority Axis Project Number 25, motorway axis Gdansk-Brno/Bratislava-Wien.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and 92/42/EEC Habitats Directive. A detailed analysis of the impact and mitigation measures will be performed during appraisal.

During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and their conformity to the provisions of Directive 2004/18/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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