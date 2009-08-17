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ESTRADAS DE PORTUGAL I

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2009 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 août 2009
Statut
Référence
Signé | 23/11/2009
20080049
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Estradas de Portugal I
EP - Estradas de Portugal, S.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million.
Estimated at EUR 600 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns new road construction (particularly by-passes and missing links), widening, upgrading and rehabilitation of existing roads, representing a key component of the country’s programme aimed at improving the national road transport network.

To contribute towards the sustainability of the road network that is not part of a subconcession, as well as to foster development of economic and social activities in the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

During appraisal, the Bank will review the EIA process adopted for the different list of subprojects proposed to confirm that it complies with applicable EU Directives, domestic legislation, and any relevant international conventions to which Portugal is party. Appraisal will also cover the proposed arrangements, for any further assessment, design, implementation, operation and monitoring activities that seek to avoid or mitigate negative environmental or social impacts.

The Bank will review the procurement process during appraisal to confirm that it complies with the applicable EU Directive.

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