FIXED-MOBILE BROADBAND CONVERGENCE

Fiche récapitulative
France Telecom Espana SA
The project concerns the roll-out of a converged fixed-mobile broadband telecommunications network by the 3rd largest mobile operator in Spain, to increase market competition.
Access to efficient telecommunications in a competitive environment is an important factor contributing to economic growth and development. Despite the achievements to date, considerable investment is still needed to further improve mobile broadband telecommunication services in Spain, including their range, quality and affordability. The project contributes to the policy objective of furthering the “Information Society” through the supply of advanced broadband services both on mobile and fixed platforms. The project thus contributes to the renewed Lisbon Strategy, bringing the country close to the 30% high-speed broadband penetration rate target. The expansion of a converged fixed and mobile broadband telephony network is in line with the Lisbon Agenda as well as with the Bank’s i2i strategy.
Investments in mobile and fixed telecommunications projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC).
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is therefore not covered by the EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.