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WARSAW TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
118 213 030,51 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 118 213 030,51 €
Transports : 118 213 030,51 €
Date(s) de signature
24/09/2008 : 33 424 853,76 €
20/10/2008 : 84 788 176,75 €

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2008
Statut
Référence
Signé | 24/09/2008
20080039
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Warsaw Transport Infrastructure
City of Warsaw
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 400 m (EUR 113.30 million)
PLN 800 m (EUR 226.60) million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns part-financing of investment schemes in the road infrastructure of the City of Warsaw.

The selected investments are included in the city’s medium-term investment programme and are expected to contribute to the development of the City of Warsaw. The project is eligible under article 267 points (a) of the EC Treaty and internally classified under the Convergence objective.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Poland as a Member State has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives (85/337/EC as amended and 2001/42/EC). The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the respect of their correct application both for the global programme and for each of the selected road schemes, including undertaking of SEA/EIAs and assessment of requirements of the Habitat and Bird Directive where appropriate; all the relevant project’s key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

EU Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) have been transposed into the national Polish legislation. Tenders will be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Application of EU procedures by the Polish authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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