Medinvest (RSFF)

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Fiche récapitulative
The operation concerns RDI activities in the field of medical devices/technologies. The investment includes costs related to R&D, clinical trials, regulatory approval and pre-launch marketing of new medical devices. The devices are developed in separate, offshore legal entities that are majority-owned or otherwise controlled by the promoter, who is also actively involved in the strategic management and supervision of the companies. The medical devices / technologies are aimed at the treatment of different diseases in the fields of cardiovascular, stroke rehabilitation and diabetes as well as nuclear imaging and cryopreservation technology (e.g. freeze-drying of cells).
Aging population and the increase of incidences of certain major disease indications such as cardiovascular diseases, cancer, diabetes and obesity all will further lead to an increased demand for innovative products. All products being developed by the portfolio companies would potentially address a medical unmet need and would improve the quality of life of patients.
The R&D activities encompassed within this project will not materially change current R&D practices and will be carried out within existing facilities, mostly in Israel and Europe making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centers etc, thus not requiring an EIA according to the EU Directive 97/11 as amended by Directive 2003/35. Compliance of R&D activities with relevant EU and local environmental legislation as well as full environmental details will be verified during appraisal.
The promoter’s portfolio companies are private companies not operating in the utilities sector, and are thus not covered by EU Directives on procurement. However, the nature of the procurement procedures will be verified during appraisal and checked for each company in the portfolio.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.