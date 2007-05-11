ESPIRITO SANTO INFRASTRUCTURE FUND- I

Fiche récapitulative
Banco Espirito Santo de Investimento S.A.
The proposed project is an investment fund providing equity and quasi-equity principally for the financing of renewable energy (and also for other infrastructure projects) on the Iberian Peninsula.
The objectives of the fund are to establish a diversified portfolio of mainly new-build infrastructure assets . The renewable energy investments will contribute in particular to EU and EIB priority objectives with regard to combating climate change and supporting energy efficiency and renewable energy development, whilst at the same time producing an attractive return for investors.Given its regional focus, most of the investments are expected to be located in convergence regions thus supporting economic development.
The environmental impact of most of the renewable energy and other infrastructure investments targeted by the Fund is likely to be limited, with no significant negative residual effects. Due to their technical characteristics, some of these investments may fall under Annex I or II of the EIA-Directive. Details of the due diligence procedures to be carried out by the Fund Manager with regard to this aspect will be determined during appraisal.
The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that contracts for the implementation of individual schemes have been tendered in accordance with the relevant EU legislation, including publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.