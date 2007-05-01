Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TRAMWAY D ORLEANS II

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 175 000 000 €
Transports : 175 000 000 €
Date(s) de signature
14/07/2011 : 25 000 000 €
28/11/2011 : 25 000 000 €
27/07/2011 : 25 000 000 €
27/07/2011 : 25 000 000 €
25/09/2008 : 75 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
France : 175 millions d’euros de la BEI pour CLEO, le tramway d’Orléans

Fiche récapitulative

Date de publication
13 mai 2008
Statut
Référence
Signé | 25/09/2008
20070501
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Tramway d’Orléans II
Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 175 million.
Approximately EUR 350 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the 2nd tram line in Orléans, Region Centre.

Offering a new high quality public transport service in Orléans will increase the attractiveness of public transport compared to private cars, thus reducing the overall impact of urban transport on the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive: accordingly, an EIA is not formally required. An environmental impact analysis was carried out in order to comply with national legislation concerning environmental issues and the Public Inquiry Process.

 

The promoter is subject to and follows the EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. All contracts over the relevant EU Directive thresholds will be put out to international tendering. Under these conditions, the procedures adopted by the promoter are suitable for the project and acceptable to the Bank.

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
France : 175 millions d’euros de la BEI pour CLEO, le tramway d’Orléans

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : 175 millions d’euros de la BEI pour CLEO, le tramway d’Orléans
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes