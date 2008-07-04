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DASOS TIMBERLAND FUND 1 SCA SICAV-FIS

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 30 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 30 000 000 €
Date(s) de signature
11/05/2009 : 30 000 000 €
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Communiqués associés
La BEI s'engage en faveur de la gestion durable des forêts avec un investissement de 30 millions d'EUR dans le fonds Dasos pour le secteur forestier

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 11/05/2009
20070482
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Dasos Timber Land Fund I SA

Dasos capital Oy

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million.
EUR 300 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project is an investment fund providing equity and quasi-equity for the acquisition of timberland assets principally located within the EU and Russia but also in other global regions.

The objectives of the fund are to establish a diversified portfolio of timberland assets. These investments will contribute in particular to EU and EIB priority objectives with regard to the environment and to combating climate change whilst at the same time aiming to provide an attractive return for investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In the EU, initial afforestation and reforestation for the purposes of conversion to another type of land use falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The decision of the Competent Authority whether to require an EIA on the basis of Annex III of the Directive will be assessed, as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives). The same approach and principles as contained in EU law will be applied outside EU.

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that contracts for the implementation of individual schemes have been tendered in accordance with the relevant EU legislation, including publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details will be verified during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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