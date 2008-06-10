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OEBB WIEN HAUPTBAHNHOF TEN

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 400 000 000 €
Transports : 400 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2008 : 200 000 000 €
27/03/2009 : 200 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2008
Statut
Référence
Signé | 10/12/2008
20070460
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ÖBB Wien Hauptbahnhof TEN
ÖBB-Infrastruktur Bau AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
in the order of EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the new main railway station in Vienna, at the junction of Priority TEN-T railway corridors 17 (Paris-Vienna-Bratislava) and 22 (Nürnberg/Dresden-Prague-Vienna-Budapest-Athens/Constanta).

The project will add capacity to accommodate anticipated growth, improve operational flexibility and thus reliability, allow faster train operation, ensure access for disable passengers to all railway installations and improve comfort. It will yield a 40 minute time saving along corridor 17.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of EU Directive 97/11/CE. An EIA for the project is underway. The environmental issues will be further investigated during appraisal. The Bank will seek confirmation from the competent authority confirming the appropriateness of the procedures applied. Further, the Bank will seek the formal declarations on the assessment carried out under article 6 of the Habitats Directive (92/43/EEC) and the outcome of this assessment, duly signed by the competent environmental authority (form A or B).

The Promoter is subject to EU public procurement regulations. The promoter has ensured compliance with the European procurement legislation, including EU wide open tender procedures and publication in the EU Official Journal. The procurement procedure will be verified during appraisal

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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