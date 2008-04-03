Wiener Wohnen Stadtteilsanierung

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Fiche récapitulative
The present operation concerns the financing of the extensive rehabilitation and upgrading programme of the rental social housing stock of Wiener Wohnen to bring it up to contemporary housing quality standards. The improvement measures will lead to an increase in the building value, a reduction in energy use and emissions and to better living and health conditions for the tenants. Furthermore it will help to transform neighbourhoods characterised by deprivation and dilapidation into more sustainable urban communities.
The proposed operation will finance the rehabilitation of 14,000 of the 30,000 units that still require upgrading to acceptable standards, allowing the promoter to invest some EUR 100 million per year.
Compliance with the EU environmental directives and national laws shall be ensured. Given the scale and nature of the sub-projects – modernising, rehabilitation of the social housing stock, upgrading of associated urban infrastructure – there is no need for an EIA.
The promoter, the City of Vienna’s housing company, will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.