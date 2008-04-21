Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMS 2007-13

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 450 000 000 €
Eau, assainissement : 18 000 000 €
Éducation : 31 500 000 €
Santé : 63 000 000 €
Infrastructure composite : 337 500 000 €
Date(s) de signature
29/11/2010 : 6 000 000 €
29/11/2010 : 10 500 000 €
7/10/2008 : 12 000 000 €
29/11/2010 : 21 000 000 €
7/10/2008 : 21 000 000 €
7/10/2008 : 42 000 000 €
29/11/2010 : 112 500 000 €
7/10/2008 : 225 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : la BEI appuie des projets prioritaires cofinancés avec l’UE, des activités de RDI, des infrastructures de transport du gaz et le financement des collectivités locales
Communiqués associés
Hongrie : prêt de 300 millions d’EUR à l’appui d’investissements régionaux prioritaires

Fiche récapitulative

Date de publication
21 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 07/10/2008
20070447
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Central Hungary Regional Development
Republic of Hungary
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 196.00 million
EUR 1726.11 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing with the EU Commission’s funds of priority investments under the Central Hungary Operational Programme (CHOP) of the Hungarian National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-2013. As for the previous operation, the proposed loan will support the State’s contribution to the entire CHOP for the period 2007-2013 and will be implemented by the National Development Agency.

Central Hungary is fully covered by the Regional Competitiveness and Employment Objective. The priorities axis (PA) of the CHOP are:

- PA1: Knowledge based economy (development of research centers, SMEs, start-ups, industrial parks, innovations) – some 27.7% of the funds;
- PA2: Access to TENs and regional road network – some 22% of the funds;
- PA3: Tourism – some 13% of the funds;
- PA4: Health and social care, education, public administration – some 19% of the funds);
- PA5: Urban and rural development (regeneration, settlements) – some 15ù of the funds;
- PA6: Technical assistance (administration) some 3.6% of the funds.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hungary as a EU Member State has harmonized its environmental legislation with the EU Directives. All schemes financed by the Bank will be subject to environmental screening in accordance with the implementation procedures established for the Central Hungary Operational Programme.

EU Directives have been generally transposed into national Hungarian legislation. Tenders will be organized in compliance with EU requirements, a precondition for EU grant support.

Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : la BEI appuie des projets prioritaires cofinancés avec l’UE, des activités de RDI, des infrastructures de transport du gaz et le financement des collectivités locales
Communiqués associés
Hongrie : prêt de 300 millions d’EUR à l’appui d’investissements régionaux prioritaires

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : la BEI appuie des projets prioritaires cofinancés avec l’UE, des activités de RDI, des infrastructures de transport du gaz et le financement des collectivités locales
Communiqués associés
Hongrie : prêt de 300 millions d’EUR à l’appui d’investissements régionaux prioritaires
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes