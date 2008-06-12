Economic Competitiveness Co-financing

Fiche récapitulative
Republic of Hungary, represented by the Ministry of Finance
The project will support the NSRF and related investments in policy areas identified by the Economic Development Operational Programme (EDOP, Commission CCI n. 2007HU161PO001) for the 2007-2013 programming period. The interventions will focus mainly on the following sectors: R&D and innovation for competitiveness (33.7%); complex development of enterprises (focusing on SMEs, 31.1%); improvement of the modern business environment (7.7%); financial instruments (23.9%); technical assistance (3.6%).
The Project aims at facilitating and accelerating the implementation of investment schemes responding to the EU policy priorities defined in an OP approved in line with EU regulations and policies. It concerns all Hungarian regions covered by the Convergence objective, i.e. at the exclusion of the capital region of Central Hungary.
"The project, being a multi-sector multi-scheme operation, it will have a number of effects on the environment, including the reduction of pollution, rehabilitation of contaminated sites, environmental protection, improved water and wastewater services. The Bank will require the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including SEA, EIA, Habitats and Birds Directives."
In accordance with the Bank's policy, in the field of public procurement the Promoter will be required to ensure that schemes undertaken using EIB funds comply with the relevant applicable EU and national legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.