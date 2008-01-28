Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HIGH SPEED MOBILE NETWORK EXPANSION

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 200 000 000 €
Télécom : 200 000 000 €
Date(s) de signature
19/05/2008 : 200 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : 50,6 milliards de HUF pour la modernisation de réseaux de télécommunications mobiles

Fiche récapitulative

Date de publication
28 janvier 2008
Statut
Référence
Signé | 19/05/2008
20070431
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
High Speed Mobile Network Expansion.

Magyar Telekom Tavkoezlesi Nyrt

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrading and development of the MTTN’s mobile networks, primarily to further support the deployment of broadband services in Hungary.

The project concerns the promoter’s coverage expansion and network upgrade of the existing second and third generation (2G / 3G) mobile network in Hungary. In particular the investments are geared to increase rural 3G coverage and to migrate the basic network infrastructure (including core, transmisson and radio access network) to a common and more cost efficient one, also allowing advanced broadband services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall under Annex I or II of EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Generally mobile networks based on GSM/UMTS technology have limited environmental effects. The visual impact of base station towers or other impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

According to the new utility directive 2004/17/EC the Telecom sector is exempt from public procurement procedures due to its competitive nature. Hence the purchasing by the private promoter is no longer regulated and it might opt for other suitable procedures, which are in the interest of the project.

Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : 50,6 milliards de HUF pour la modernisation de réseaux de télécommunications mobiles

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : 50,6 milliards de HUF pour la modernisation de réseaux de télécommunications mobiles
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes