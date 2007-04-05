Alto Garda Power Cogeneration

Fiche récapitulative
The project concerns the design, construction and operation of a new natural gas fired CCGT cogeneration plant (nominal capacity 49 MWe) to be installed adjacent to Italy's largest paper mill operated by Cartiere del Garda SpA (CdG, 80% owner of the promoter, a newly formed SPV), near the town of Riva di Garda in northern Italy.
The project will help to meet growth in electricity demand in Italy. Moreover, the high efficiency of combined heat and power production (about 80%), will contribute to the EU objective of increasing energy efficiency (EE). Increased EE reduces greenhouse gas emissions and energy import dependence, which are key objectives of the EU energy policy. The project is therefore eligible under article 267 c) energy efficiency.
The project falls under Annex II of Directive 85/337/EC amended 97/11/EC, 2003/35/EC. The competent authority confirmed the environmental compatibility of the plant, exempting it from a full EIA procedure given the reduction in atmospheric emissions compared to those of the existing and previously authorised plant.
The promoter is not subject to EU Procurement Directives. The procedures applied will be reviewed during appraisal to ensure compliance with the Bank's principles of applying suitable procurement procedures to the benefit of the project, including competitive tendering.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.