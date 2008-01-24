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KEMIRA CHEMICALS RDI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
6/06/2008 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
Finlande : la BEI prête 100 millions d’EUR à l'appui des activités de recherche de Kemira

Fiche récapitulative

Date de publication
24 janvier 2008
Statut
Référence
Signé | 06/06/2008
20070400
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Kemira RDI II

Kemira Oyj

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Loan of up to EUR 100 million.
EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in research and development that take place in Kemira’s research and development facilities in Finland.

The project will support the research activities and technical development within a leading European company in industry-specific chemicals. It is in line with the European Council recommendations to increase and reinforce investments in human capital, research and innovation. 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing facilities (laboratories, pilot plants, etc.). An EIA therefore is not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Compliance of R&D activities with relevant EU environmental legislation will be verified during appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and is not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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