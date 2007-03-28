SOCREDO LIGNE DE CREDIT ENVIRONNEMENT

Signature(s)
Fiche récapitulative
Credit line for a maximum amount of EUR 5 million for projects in the environmental and renewable energy sectors in French Polynesia.
The promoter is a universal bank whose corporate purpose is to contribute to French Polynesia's economic and social development. Banque Socredo wishes to step up its activity in the renewable energy and environmental sectors. It has a substantial pipeline of projects to be financed in the renewable energy field (hydropower, solar energy, ocean thermal energy, etc.), as well as in the waste processing sector.
This operation is also in line with the EIB’s renewable energy financing objectives and the Commission’s strategy for the Pacific Islands, which is based on a “blue-green” central theme focusing on the environment and renewable energy.
It is the first operation of this type in the Pacific and will contribute to sustainable development in the environmental and renewable energy fields by providing the final beneficiaries with improved access to long-term financing carrying an interest subsidy.
The promoter undertakes to propose to the EIB a list of environmental projects that are likely to be suitable for financing through this credit line.
Banque Socredo will be responsible for submitting to the EIB the necessary environmental approvals, which may be based on estimates of the project's environmental impact. The EIB reserves the right to request additional analyses to ensure that the projects financed comply with the Bank's environmental guidelines.
The promoter will ensure that the procurement procedures comply with the EIB's guidelines and the European Union regulations applicable in French Polynesia.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.