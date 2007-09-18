Montevideo Container Terminal

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project consists of the expansion of the existing container terminal being operated under a concession scheme at the port of Montevideo.
Contribute to i) support EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment,
ii) the economic development of Uruguay and
iii) allow the transfer of European technology and know-how.
If within the EU the Project would fall under Annex I of the EU Directive 97/11 and would require an EIA. On 11 August 2004, the Uruguayan Environmental Authority (DINAMA) classified the project in the “C” category, requiring the preparation of a full EIA. An EIS was carried out and submitted to DINAMA on 6 December 2004, complemented in 2005 by an archeological impact study. A public hearing was conducted in 2005. The environmental authorization was granted by DINAMA on 23 October 2006, and required the close monitoring of dredging and sand extraction works. During appraisal the Bank will ensure that both the final EIA and the proposed mitigating measures comply with the principles of EU environment policies and with national requirements.
Following the 1992 Free Port Law, the Government initiated the process of giving into concession the container terminal of Montevideo. The process was concluded in July 2001 by a public auction procedure, resulting in the sale of 80% of TCP’s capital to the Promoter and its local partners. The appraisal mission will meet ANP in order to obtain confirmation that the procedure followed by the Government of Uruguay was in line with the principles of EU procurement procedures.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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