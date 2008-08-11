Ferrer Pharmaceutical R&D

Fiche récapitulative
The project concerns construction of a new centre for pharmaceutical research and development in Barcelona and related R&D activities in a number of well-defined therapeutic areas.
Contribute to the financing for the design, construction and equipment of a new Pharmaceutical R&D Centre in the outskirts of Barcelona. This achievement will bring the group’s research infrastructure up to the industry’s latest standards and will increase effectiveness and efficiency of the company’s R&D activities. The investments will further cover the R&D expenditures from 2008 to 2011, concentrated in the areas of hypnotics/ anxiolytics, antibiotics and anti-inflammatory products, as well as in the cardio-vascular area.
The construction of the R&D centre falls under Annex II of the directive EU/97/11 amended by directive 2003/35/EC on Environmental Impact Assessment (EIA). The competent authorities’ decision and argumentation for requesting (or not) an EIA on the basis of Annex III of the Directive and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) will be verified during project appraisal. R&D activities other than those in the new centre will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities (laboratories, pilot plants, clinical centres, etc.). For this part of the project, an EIA is therefore not required by EU Directive 97/11. Compliance of R&D activities with relevant EU environmental legislation will also be verified during appraisal.
The construction of the new R&D centre will improve hygiene and safety conditions and good laboratory practices. Therefore, EIB financing of Grupo Ferrer’s R&D centre, as well as a part of the operational R&D-budget, corresponds with the Community’s role to encourage Research and Technological Development. Ferrer is a recognised pharmaceutical company, which has participated in the EUREKA-programme and has strong links with the Spanish research community.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.