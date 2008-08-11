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FERRER PHARMACEUTICAL R&D

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 70 000 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2008 : 35 000 000 €
5/12/2008 : 35 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
11 août 2008
Statut
Référence
Signé | 05/12/2008
20070277
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Ferrer Pharmaceutical R&D
Grupo Ferrer Internacional S.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
The EIB funding would represent 66.7% of the investment amount.
EUR 120 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns construction of a new centre for pharmaceutical research and development in Barcelona and related R&D activities in a number of well-defined therapeutic areas.

Contribute to the financing for the design, construction and equipment of a new Pharmaceutical R&D Centre in the outskirts of Barcelona. This achievement will bring the group’s research infrastructure up to the industry’s latest standards and will increase effectiveness and efficiency of the company’s R&D activities. The investments will further cover the R&D expenditures from 2008 to 2011, concentrated in the areas of hypnotics/ anxiolytics, antibiotics and anti-inflammatory products, as well as in the cardio-vascular area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The construction of the R&D centre falls under Annex II of the directive EU/97/11 amended by directive 2003/35/EC on Environmental Impact Assessment (EIA). The competent authorities’ decision and argumentation for requesting (or not) an EIA on the basis of Annex III of the Directive and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) will be verified during project appraisal.  R&D activities other than those in the new centre will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities (laboratories, pilot plants, clinical centres, etc.). For this part of the project, an EIA is therefore not required by EU Directive 97/11. Compliance of R&D activities with relevant EU environmental legislation will also be verified during appraisal.

The construction of the new R&D centre will improve hygiene and safety conditions and good laboratory practices. Therefore, EIB financing of Grupo Ferrer’s R&D centre, as well as a part of the operational R&D-budget, corresponds with the Community’s role to encourage Research and Technological Development. Ferrer is a recognised pharmaceutical company, which has participated in the EUREKA-programme and has strong links with the Spanish research community.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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