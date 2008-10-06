SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA

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Fiche récapitulative
Societé des Plantations de Mbanga (SPM)
The project comprises the expansion by some 500 hectares of banana plantations on leased land as well as field and factory improvements on the existing plantations (approximately 900 hectares).
The objective of the project is to increase the productive capacity by not only increasing the plantation area but also improving yields. The project will also provide social benefits, in particular it will create large employment opportunities and help to alleviate poverty in the surrounding rural areas.
The project expansion is planned in areas that were formerly exploited by the local population who used the land for modest farming of roots and tubers. The land has been leased by SPM from the local chiefs, who hope that villagers will benefit not only from the direct rental income from the land but also from the job opportunities that the expansion will create as well as the improved infrastructure that will be put in place. An independent EIA was conducted, and found that the project would not represent any significant environmental impact.
Works and equipment will be procured through direct negotiation with national and International suppliers, in view of the type and size of the contracts.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.