Gasunie Transmission Grid Upgrade-TEN

All of the project schemes fall under Annex I category of the EC directive 85/337 and its amendment [1] and thus shall require an Environmental Impact Assessment. The promoter has started the EIA process in 2006 by submitting to the competent authority and the public a scoping document covering its entire investment programme for the period 2007 to 2012, in line with the requirement of the SEA directive 2001/42/EC. In parallel five individual EIA's are being carried out for each of the main project schemes that will form part of the relevant regional permit applications. The EIA process is ongoing and should be concluded (environmental consent) in December 2007

[1]Only one pipeline representing 6% of the Gas System programme falls under the Annex II category