Provincia di Firenze.

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project consists of the financing of infrastructure schemes in the domains of education, urban renewal and road safety included in the Province’s three-year investment programme 2007-2009.
The project includes investment schemes responding to European objectives, forming part of a coherent development plan oriented at re-launching the Province’s growth and further diversifying its economic structure focusing on domains, where the Province has institutional competences. These include increasing safety and connectivity of the local transport network as well as urban regeneration schemes targeting some historical buildings in Florence, a city classified as a World Heritage Site by UNESCO. A special focus of this operation is to upgrade the Province’s secondary education infrastructure with the aim to ensure high standards of educational performance, thereby promoting the transition to a service-oriented knowledge economy. Moreover, by facilitating commuting flows from the Province’s municipalities to Florence, the Province is encouraging higher economic synergies between the capital and its surrounding areas.
The project includes a wide range of infrastructure schemes, for which EIA and biodiversity safeguarding procedures will be applied according to their size and location. Applicable EU Directives have been transposed into regional legislation and the promoter will be required to verify for each scheme that applicable environmental requirements have been complied with, notably those concerning EIA. The project appraisal will verify if a Strategic Environmental Assessment has been undertaken in line with “SEA” Directive 2001/42/EC.
The promoter follows EU public procurement procedures. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the sub-project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC or 2004/17/EEC)), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.