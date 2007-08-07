GRAIN LNG TERMINAL PHASE III (TEN)

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Fiche récapitulative
The Project consists of the design, construction, commissioning and operation of unloading, storage and re-gasification facilities at the Grain LNG import terminal as part of the terminal's phase 3 development. The main components include a new full containment LNG storage tank and a new jetty with unloading facilities for LNG carriers.
The project will provide additional LNG import capacity to accommodate gas from outside UK in view of declining supplies from indigenous sources.
The Grain LNG terminal expansion phase III was identified by the promoter and the competent authority to classify under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC and its amendments. Due to the size of the development, its location relatively close to nature protection areas and the potentially hazardous impacts related to natural gas the promoter has carried out an EIA as stipulated by the criteria defined in the directive and in the national regulation for such projects. Planning permission was granted from the Medway Council.
A private sector type procurement approach was followed for the Project, which will be implemented under a lump sum EPC contract, awarded in May this year after international tendering among three pre-qualified companies/consortia.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.