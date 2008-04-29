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ABERTIS- AP7 TEN ENLARGEMENT

Signature(s)

Montant
275 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 275 000 000 €
Transports : 275 000 000 €
Date(s) de signature
3/06/2010 : 275 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 03/06/2010
20070169
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Abertis-AP-7 TEN Enlargement

Abertis

 

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the total project cost.
Estimated at around EUR 550 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the enlargement of two sections of motorway AP7 in Cataluña totalling some 123 km, the first section from Maçanet to La Jonquera (AP7-North), and the second section from Vendrell to Salou (AP7-South).

Improve traffic safety and reduce congestion on the existing road network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EU Directive 85/337/EEC (and following amendments): Requirements with regards to compliance with the EIA process, as well as requirements for the SEA and Habitats Directives will be clarified during the appraisal.

The project's compliance with applicable EU legislation will be checked, with respect in particular to parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details of the procurement procedures and strategies will be revised during the appraisal.

 

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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