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ENERCAP POWER FUND

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 25 000 000 €
Énergie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
28/09/2007 : 25 000 000 €
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Communiqués associés
Financement BEI de 25 millions d’EUR pour des projets ayant trait aux énergies renouvelables en Europe Centrale et du Sud-Est

Fiche récapitulative

Date de publication
15 mai 2007
Statut
Référence
Signé | 28/09/2007
20070147
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Enercap Power Fund
Enercap Capital Partners Limited
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 25 million.
EUR 100 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

An equity fund investing in renewable energy infrastructure projects in the Central Europe and South East Europe regions.

The objective of the fund is to make investments that reduce the impact of energy production on the environment, and in particular to contribute to mitigation of climate change, whilst at the same time producing an attractive return for investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Owing to their technical characteristics, some of the investments targeted by the Fund may fall under Directive 85/337/EEC, amended by 97/11/EC and 2003/35/EC., thus Environmental Impact Assessments (EIA) may be required.

To be in accordance with the relevant EU legislation, including publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Financement BEI de 25 millions d’EUR pour des projets ayant trait aux énergies renouvelables en Europe Centrale et du Sud-Est

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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