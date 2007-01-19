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VOIRIES PRIORITAIRES V

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 110 000 000 €
Transports : 110 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2008 : 110 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR

Fiche récapitulative

Date de publication
23 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 27/11/2008
20070119
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Priority Roads V
Ministry for Equipment, Housing and Town and Country Planning – Directorate General for Roads and Bridges.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 110 million from the Bank's own resources under the ENP/MED Mandate (2007-2013).
Approximately EUR 220 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the rehabilitation and upgrading of urban road network infrastructure in Greater Tunis (interchanges and main arterial routes) and the cities of Grombalia, Sfax, Kasserine and Gafsa (city bypasses and partial upgrading of main arterial routes).

It will contribute to the structure of the existing urban road network and to improving traffic conditions in the areas concerned. The steady growth in traffic requires constant upgrading of the country’s road infrastructure, which is a prerequisite for Tunisia's continued development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Apart from the inevitable disruption during the construction period, especially for road traffic affected by the sub-projects located in Greater Tunis, the project’s environmental impact will be limited.

The different components of the project will be put out to international tender, with publication in the OJEU.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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