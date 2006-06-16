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E-K-P-P-T MOTORWAY PPP (TEN)

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
19/05/2008 : 200 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EL

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2007
Statut
Référence
Signé | 19/05/2008
20070091
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Elefsina-Korinthos-Patras-Pyrgos-Tsakona Motorway PPP (TEN)
The Greek State through the Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works (MEPPPW).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million.
EUR 2.800 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The entire concession project is a TEN, with  the section between Elefsina and Patras (184 km)  being  a priority TEN (section of PATHE Motorway) and the remaining 182 km being part of the Trans-European Road Network (TEN-T ) in Greece.

The project will improve road access to/from western and northern Peloponnese from/to Athens Metropolitan area and the northern regions of Greece. The proposed motorway sections will improve traffic conditions and reduce travel times, road accidents and vehicle-operating costs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project may fall under the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (EU Directive 2001/42).  The environmental aspects of the project will be reviewed during appraisal.

The project is being procured as a PPP in conformity with the relevant EU Directives.  Procurement was advertised in the Official Journal (S12-008206/18.01.2001; 2001/S54-037211/17.03.2001 and 2001/S91-062118/12.05.2001) and following a pre-qualification process four consortia were invited to bid by Ministerial Decision dated 16.06.2006.  Two consortia, Apion Kleos and Hellenic Autopistas submitted binding offers on 18.12.2006.   Apion Kleos was announced preferred bidder on 24.04.2007.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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