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WIND FARM GULF OF EL ZAYT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2009 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2008
Statut
Référence
Signé | 30/09/2009
20070089
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Wind Farm Gulf of el Zayt
Egyptian Ministry of Electricity and Energy through the New and Renewable Energy Authority (NREA)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 50 million.
Indicatively estimated at around EUR 340 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the studies, design, construction, commissioning and operation of a large-size (up to 200 MWe) onshore windfarm. The site of a size of about 36 km² is characterised by very favourable wind resources (expected load factor ~45%) from mainly the north-west direction. The project is part of a larger national programme in the same region to further expand power generation from renewable energy in Egypt. Co-financing with other European institutions is envisaged.

The project will contribute to meet growing electricity demand using sustainable wind energy resources. The project is fully in line with the strategic objectives set for the external mandate in general (environmental sustainability, climate change mitigation), and for the FEMIP mandate in particular (energy, EU regional and common interest). The project contributes to the development of renewable energy in Egypt, one of the stated objectives of the country’s energy policy. The operation will also contribute to the Bank’s priority energy lending objectives related to renewable energy and external energy security and economic development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the EIA-Directive. Environmental impact studies (EIS) have been prepared, covering the project site and a larger area, and complemented by a comprehensive bird migration study. Based on these studies the national competent authority has granted approval , subject to i.a. a satisfactory environmental monitoring programme.

Within the EU the promoter, being a public contracting authority, would be subject to public procurement procedures according to 2004/17/EU, including publication of contract notices in the OJEU. In line with the Bank’s principles and its statute, the promoter will have to follow the provisions of the Bank’s Guide to Procurement, which includes amongst others international competitive bidding and OJEU contract notice publication for the items to be financed by the Bank, if appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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