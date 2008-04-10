Tallinn Municipal Infrastructure

Signature(s)
Fiche récapitulative
City of Tallinn
The project consists of financing small and medium sized road improvement schemes forming part of the Municipality’s four-year investment programme from 2008 to 2011.
The road enhancement and reconstruction schemes will be located within the City of Tallinn, a Convergence objective region. The project will promote favourable conditions for economic and social development in line with the Bank’s criteria on sustainable cities.
Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured. The Bank’s appraisal will focus on the Promoter’s environmental management capacity and on the verification of the respect of their proper application both for the global programme and for each of the selected road schemes, including undertakings of SEA/EIA’s and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with public disclosure and information policy of the Bank.
Compliance with the EU procurement Directives (namely 2004/18/EC and 2004/17/EC) and national laws shall be ensured. Tenders will be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Proper application of EU procedures by the Estonian authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.