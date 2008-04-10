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TALLINN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
31 955 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 31 955 000 €
Transports : 31 955 000 €
Date(s) de signature
19/11/2008 : 31 955 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 19/11/2008
20070051
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Tallinn Municipal Infrastructure

City of Tallinn

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 64 million.
EUR 168 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of financing small and medium sized road improvement schemes forming part of the Municipality’s four-year investment programme from 2008 to 2011.

The road enhancement and reconstruction schemes will be located within the City of Tallinn, a Convergence objective region. The project will promote favourable conditions for economic and social development in line with the Bank’s criteria on sustainable cities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured. The Bank’s appraisal will focus on the Promoter’s environmental management capacity and on the verification of the respect of their proper application both for the global programme and for each of the selected road schemes, including undertakings of SEA/EIA’s and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with public disclosure and information policy of the Bank.

Compliance with the EU procurement Directives (namely 2004/18/EC and 2004/17/EC) and national laws shall be ensured. Tenders will be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Proper application of EU procedures by the Estonian authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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