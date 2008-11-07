Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MOLDOVA CHISINAU AIRPORT

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 20 000 000 €
Transports : 20 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2008 : 20 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Moldavie : la BEI soutient la remise en état et l'extension de l'aéroport de Chisinau

Fiche récapitulative

Date de publication
7 novembre 2008
Statut
Référence
Signé | 18/12/2008
20070035
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Moldova Chisinau Airport

State Enterprise "Chisinau Airport"

www.airport.md

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million.
EUR 40 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The design, construction and commissioning of a range investments in airside infrastructure at Chisinau International Airport, including runway and taxiway rehabilitation, passenger apron expansion and reconstruction, provision of airside support equipment and minor expansion of terminal facility.

Project realisation would allow ensuring appropriate/required levels of safety, including the expansion of handling facilities to serve the expected continued growth in passenger volume.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project schemes comprise rehabilitation and reconstruction of existing airside facilities and replacement of equipment and are not expected to have a significant environmental impact.

The Bank will require contracts tendering in accordance with the Bank’s Guide to Procurement with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.

Autres liens
Communiqués associés
Moldavie : la BEI soutient la remise en état et l'extension de l'aéroport de Chisinau

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Moldavie : la BEI soutient la remise en état et l'extension de l'aéroport de Chisinau
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes