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SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA ROMA II

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 90 000 000 €
Aménagement urbain : 90 000 000 €
Date(s) de signature
11/07/2008 : 90 000 000 €
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Communiqués associés
Italie : La BEI prête 90 millions d’EUR à la province de Rome pour la mise en œuvre de son plan de développement

Fiche récapitulative

Date de publication
25 octobre 2007
Statut
Référence
Signé | 11/07/2008
20070024
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sviluppo Integrato Provincia di Roma II

Provincia di Roma

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million.
EUR 250 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Infrastructure projects supporting integrated and sustainable development in the Province of Rome and in 16 smaller municipalities.

EIB financing will target the development of sustainable urban transport and mobility in the proximity of the Italian capital (around 50% of EIB financing); the enhancement of the infrastructure for secondary education around 25%) and urban renewal and cultural heritage schemes 25%).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project encompasses a substantial set of infrastructure schemes, some of which might require EIA and biodiversity safeguarding procedures according to EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC), depending on the size and location. The Bank services will closely review the regional application of environmental procedures. More specifically, each of the project schemes will be assessed to determine whether it falls under Annex I or Annex II and, for schemes falling under Annex II, whether EIA is to be carried out or not and on what basis. Scheme evaluation will include also possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats and Birds Directives). Finally, the project appraisal will examine whether a Strategic Environmental Assessment has been undertaken in line with "SEA" Directive 2001/42/EC.

The promoter is bound to follow EU public procurement procedures. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC or 2004/17/EEC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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