Warsaw-Gdynia Rail Rehabilitation TEN

The competent authority has decided that a formal EIA is required, in the context of EIA Directive 85/337/EEC as modified by directives 97/11 and 2003/35. Issues of nature conservation are addressed within the framework of the EIA.

The project will include the provision of acoustic protection and passages for fauna as well as the upgrading of the drainage system, with provision of settlement ponds at certain locations for improving water quality prior to discharging to natural watercourses.