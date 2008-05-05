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WARSAW-GDYNIA RAIL REHABILITATION TEN

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 400 000 000 €
Transports : 400 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2008 : 400 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2008
Statut
Référence
Signé | 30/06/2008
20060581
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Warsaw-Gdynia Rail Rehabilitation TEN
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million.
EUR 2700 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns a modernisation of sections of the existing E65 railway line (of approximately 350 km) between Warsaw and Gdynia on a priority TEN-T axis.

The E65 railway line is an important strategic link connecting the Port of Gdansk and the city of Gdynia with Warsaw. The modernisation of the line will involve the rehabilitation of the existing infrastructure, the condition of which has deteriorated over time, and the construction of some realignments for higher speeds.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The competent authority has decided that a formal EIA is required, in the context of EIA Directive 85/337/EEC as modified by directives 97/11 and 2003/35. Issues of nature conservation are addressed within the framework of the EIA.

The project will include the provision of acoustic protection and passages for fauna as well as the upgrading of the drainage system, with provision of settlement ponds at certain locations for improving water quality prior to discharging to natural watercourses.

Transposition of EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC on procurement has been carried out in Poland in April 2006. Tenders for the works to be carried out in this project are expected to be published in the Official Journal of the European Union, OJEU.

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Railways

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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