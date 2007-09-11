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EGF-RESIDUOS SOLIDOS

Signature(s)

Montant
145 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 145 000 000 €
Déchets solides : 145 000 000 €
Date(s) de signature
4/07/2008 : 145 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
11 septembre 2007
Statut
Référence
Signé | 04/07/2008
20060575
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EGF-Residuos Solidos
EGF-Empresa Geral do Fomento, S.A., the sub-holding of the Águas de Portugal group for the solid waste sector, through five regional multi-municipal subsidiaries.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of 50% of the project cost. The financing can go up to 75% for some components falling under the EIB Climate Change Financing Facility.
EUR 280 million, on a preliminary basis.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

programme concerning the construction and operation of facilities, equipment and infrastructure for mechanical biological treatment, composting and anaerobic digestion of solid organic materials, selective collection points, sorting plants, sanitary landfills, landfill gas capture and transfer stations.

Meet the goals of the National Strategic Plan for the solid waste management sector and the relevant EU Directives, particularly Landfill and Packaging.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive. Compliance with EU environmental directives and national laws will be ensured. The promoter's environmental management plan will be reviewed by the EIB.

EGF follows the procurement procedures required by the national and EU legislation.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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