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OFFSHORE LNG TOSCANA (OLT)

Signature(s)

Montant
240 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 240 000 000 €
Énergie : 240 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2011 : 240 000 000 €
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Italie : la BEI prête 240 millions d’EUR pour le regazéificateur de Livourne

Fiche récapitulative

Date de publication
2 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 28/11/2011
20060560
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Offshore LNG Toscana (OLT)
OLT S.p.A., an Italian registered company set up to develop and implement the project.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million
Estimated at EUR 550 to 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the acquisition of an existing LNG carrier and its conversion into a Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) with a storage capacity of 137,000 m3 and an annual throughput capacity of 3.75 Gm3/year.

The project will increase EU and Italy gas import capacity and contribute to meeting the gap resulting from growing demand and declining indigenous gas production in Italy. It will also enhance the security of supply by allowing imports diversification from a growing number of LNG producing countries and enhance competition in the Italian gas market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter has carried out an EIA in line with the requirements of EU directive (85/337/EC) and obtained the relevant environmental permit. The EIA and public consultation process will be reviewed during appraisal.

The promoter utilises procurement procedures, which are usual in the industry and are satisfactory to EIB. EU procurement Directives are not applicable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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