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NOVOZYMES ENZYMES RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2007 : 50 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
16 février 2007
Statut
Référence
Signé | 21/12/2007
20060539
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Novozymes Enzymes Research, Development & Innovation
Novozymes A/S, Bagsværd.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million.
Approximately EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part-financing the Promoter's R&D investment programme over the 2007-2008 period.

The investment programme will focus on the discovery and development of innovative and novel industrial enzymes, pharmaceutical proteins and micro-organisms and is aimed at improving and consolidating the Promoter's technological leadership.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As the project concerns activities which will be carried out within existing R&D facilities, making use of existing laboratories and pilot plants, an EIA is not required by EU Directive 97/11. Existing facilities are regularly inspected for compliance with relevant environmental and health regulations. Appropriate treatment is in place to keep the small quantities of discharges and waste within regulatory limits. Enzymes-assisted processes are increasingly sought after because they are less environmentally intrusive, replacing more energy intensive or polluting, conventional processes.

The Promoter is a private company, not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. It has sound procedures for procuring specialised equipment and external services and its R&D activities are carried out by internal research staff. Based on past experience, the procurement procedures are expected to be entirely appropriate to the industry and satisfactory to the Bank.

Commentaires

Manufacturing.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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