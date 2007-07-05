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ISTANBUL URBAN TRANSPORT II

Signature(s)

Montant
700 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 700 000 000 €
Transports : 700 000 000 €
Date(s) de signature
11/04/2008 : 700 000 000 €
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Prêt de la BEI en faveur du métro d’Istanbul

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2007
Statut
Référence
Signé | 11/04/2008
20060462
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Istanbul Urban Transport II
Metropolitan Municipality of Istanbul
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 500 million to 700 million.
Up to EUR 1550 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of a new, 17 km long metro line on the Anatolian side of Istanbul and the extension of another one, 8 km in length, on the European side of the Metropolitan area.

The project will contribute to alleviate the present and future traffic problems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project forms part of a public transport development plan for Istanbul. Were to be implemented within the EU the project would fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) and it is therefore for the competent authority to decide whether a formal Environmental Impact Assessment is required. According to Turkish legislation on the environment, a full EIA is not required for this type of project. However, a so-called pre-environmental impact study identifying the main impacts and defining the mitigating measures has to be carried out (to be checked during appraisal).

The Metropolitan Municipality of Istanbul (the awarding authority) follows standard international open tendering procedures in compliance with the Bank's guidelines for procurement.The promoter has informed the Bank that it is their intention to proceed in the similar way for the procurement of contracts related to the construction of the new line. Under these circumstances, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project and acceptable for the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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