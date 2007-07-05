Istanbul Urban Transport II

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Fiche récapitulative
The project consists of the construction of a new, 17 km long metro line on the Anatolian side of Istanbul and the extension of another one, 8 km in length, on the European side of the Metropolitan area.
The project will contribute to alleviate the present and future traffic problems.
The project forms part of a public transport development plan for Istanbul. Were to be implemented within the EU the project would fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) and it is therefore for the competent authority to decide whether a formal Environmental Impact Assessment is required. According to Turkish legislation on the environment, a full EIA is not required for this type of project. However, a so-called pre-environmental impact study identifying the main impacts and defining the mitigating measures has to be carried out (to be checked during appraisal).
The Metropolitan Municipality of Istanbul (the awarding authority) follows standard international open tendering procedures in compliance with the Bank's guidelines for procurement.The promoter has informed the Bank that it is their intention to proceed in the similar way for the procurement of contracts related to the construction of the new line. Under these circumstances, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project and acceptable for the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.