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ALTO MINHO PARQUES EOLICOS

Signature(s)

Montant
162 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 162 500 000 €
Énergie : 162 500 000 €
Date(s) de signature
12/06/2007 : 162 500 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
7 février 2007
Statut
Référence
Signé | 12/06/2007
20060458
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Alto Minho Parques Eólicos
The promoter is a private group, which engages in independent power generation from renewable resources.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
To be determined.
EUR 330 million indicatively.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the installation of five large scale wind farms (capacity between 32 MWe and 64 MWe) geographically dispersed, with a total capacity of c. 240 MWe.

The project will support EU and national objectives to increase the proportion of electricity consumption generated from renewable sources in Portugal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by the Directives 97/11/EC and 2003/35/EC) on Environmental Impact Assessment (EIA). The project is designed to meet all relevant environmental laws and regulation.
http://www.iambiente/IPAMB_DPP/avaliacao/aia_aval.asp

Contracts for the implementation of the wind farms included in the project will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.
http://ted.europa.eu/

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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