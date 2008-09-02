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GALICIA I2I

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 45 000 000 €
Services : 45 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2008 : 45 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Communiqués associés
Espagne : un prêt de 45 millions d'EUR de la BEI pour le programme de RDI de la Galice

Fiche récapitulative

Date de publication
2 septembre 2008
Statut
Référence
Signé | 11/12/2008
20060451
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Galicia i2i
Xunta de Galicia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Around EUR 100 million.
Around EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the expansion of two Science and Technology Parks and the setting up of three new Parks, in support of the Galicia Plan for Research, Development and Technological Innovation 2006-2010. The five Parks are located in Galicia (Spain), a Convergence region.

The investment aims to build a suitable infrastructure for business, providing research infrastructure and services in order to encourage research innovations, and to utilise knowledge and expertise in business operations as a resource for job creation and regional development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The determination made by the competent authorities for requesting (or not) an EIA will be verified during project appraisal.

The promoter’s procurement procedures are expected to be in compliance with EU and national procedures applicable for public authorities’ procurement; the procedures followed will be reviewed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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