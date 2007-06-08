Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
20/10/2008 : 150 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) -
Related public register
12/07/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - Link to Promoter's website for environmental documentation
Related public register
18/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - ESIA, NTS and Stakeholder Engagement Plan (Ukrainian)

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juin 2007
Statut
Référence
Signé | 24/10/2008
20060447
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE
Ukrenergo NEK GP
25, Kominternu Street,
01032, Kyiv, Ukraine
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 350 km long 750 kV AC transmission line from Rivne in north-western Ukraine to Kiev in central Ukraine and a 135 km-long diversion of the existing Khmelnitska to Chernobyl power line into the Kiev substation, extension of Kiev substation and two 60 km, 330kV lines connecting Kiev substation to 330 kV network. The project would constitute a major electricity backbone link from the Kiev area to western Ukraine, ultimately connecting to the Trans-European Energy Networks (TEN-Es).

The aims of the project are: to reinforce the transmission network, to use the generation capacity more economically, to enable Ukraine to improve its participation in the European energy markets, to reduce losses and facilitate lower carbon emissions and to enhance the security of supply to the Kiev city area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size and technical characteristics, the project, if located within the EU, would fall under Annex I of Directive 97/11/EC and would thus require an Environmental Impact Assessment (EIA). An EIA in line with EU requirements, including public consultation, was completed in 2007 for the 350 km long 750 kV transmission line from Rivne to Kiev and the 135 km long diversion of the existing Khmelnitska to Chernobyl power line into the Kiev substation. The promoter is preparing an EIA in line with EU requirements, including public consultation, for the other components of the project and is expected to be completed before start of the works for these components.

The Bank will require the promoter to ensure that all supply contracts financed by the Bank will be established in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

Electricity

Documents liés
12/07/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - Link to Promoter's website for environmental documentation
18/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - ESIA, NTS and Stakeholder Engagement Plan (Ukrainian)
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) -

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - Link to Promoter's website for environmental documentation
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53714982
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060447
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - ESIA, NTS and Stakeholder Engagement Plan (Ukrainian)
Date de publication
18 Jul 2014
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53723386
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060447
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/07/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - Link to Promoter's website for environmental documentation
Related public register
18/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE - ESIA, NTS and Stakeholder Engagement Plan (Ukrainian)
Autres liens
Fiche récapitulative
RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE
Fiche technique
RIVNE-KYIV HIGH VOLTAGE LINE
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) -

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes