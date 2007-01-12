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OPTIMIERUNG ABFALLVERWERTUNG

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 60 000 000 €
Énergie : 12 000 000 €
Déchets solides : 48 000 000 €
Date(s) de signature
5/03/2009 : 6 000 000 €
26/09/2007 : 6 000 000 €
5/03/2009 : 24 000 000 €
26/09/2007 : 24 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE

Fiche récapitulative

Date de publication
12 janvier 2007
Statut
Référence
Signé | 26/09/2007
20060437
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Optimierung Abfallverwertung
AVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H., which is 100% owned by ENV Energie-Versorgung Niederösterreich AG.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 65 million.
Around EUR 130 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project relates to the extension of an existing, large-scale municipal solid waste incineration plant with two units and a capacity of 300,000 tonnes pro year. The expansion with a third unit will provide an additional treatment capacity of around 225,000 tonnes a year.

The Project will contribute to meeting the national and EU objectives of avoiding the landfill of biodegradable waste. It enables the rational recovery and use of energy from waste incineration through the production of steam for use in an existent adjacent conventional steam cycle power plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project is subject to an EIA according to Annex I of the Directive 85/337/EC amended 97/11/EC and 2003/35/EC. The Project will be designed in accordance with EU Directive 2000/76/EC (incineration of waste) and Best Available Technologies will be applied. Art 6(3) of the "Habitats" Directive 92/43/EEC in relation to any diverse impact on nature conservation sites (Natura 2000 protection sites) will be implemented.

Procedures for supply of works, equipment and services will follow the requirements as applicable per EU Directives on procurement and national legislation.

Commentaires

Solid waste treatment.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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