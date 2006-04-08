Helsinki-Vantaa Airport II

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Fiche récapitulative
The project concerns the extension of Helsinki-Vantaa Airport's international terminal, development of a new baggage-handling centre and construction of associated airside and landside infrastructure.
Helsinki-Vantaa Airport provides an important gateway to Finland for travellers from Europe and the rest of the world. To accommodate expected future traffic growth, the promoter wishes to expand the airport's capacity, amongst others by an extension of the international terminal and the implementation of a new baggage-handling centre.
The project is classified under Annex II of Council Directive 85/337 as amended by Directive 97/11/EC, thus requiring a decision by the competent authority whether or not formal Environmental Impact Assessment process is required. The Bank will review the decision taken by the competent authority. The project represents a relatively modest incremental increase in passenger capacity for the terminal and is unlikely to have significant environmental impact.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement Directive (2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate and will examine the procurement procedures during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.