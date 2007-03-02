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OLOMOUC REGION II SPL

Signature(s)

Montant
105 917 243,4 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 105 917 243,4 €
Santé : 10 591 724,34 €
Éducation : 21 183 448,68 €
Infrastructure composite : 31 775 173,02 €
Transports : 42 366 897,36 €
Date(s) de signature
28/06/2007 : 10 591 724,34 €
28/06/2007 : 21 183 448,68 €
28/06/2007 : 31 775 173,02 €
28/06/2007 : 42 366 897,36 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 mars 2007
Statut
Référence
Signé | 28/06/2007
20060350
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Olomouc Region II SPL
The Region of Olomouc (Olomoucký kraj)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to CZK 3 billion.
Approx. CZK 9 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan, to be set up as a framework facility, will cover the Olomouc Region's investment needs pertaining to the 2007-13 EU Structural Funds programming period. The project will comprise schemes included in the Regional operational programme Central Moravia and in other, sectoral operational programmes, as well as possibly some schemes that do not receive EU grant assistance.

The project will promote favourable conditions for economic and social development in a Convergence objective region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current environmental legislation in the Czech Republic is based on Act No 100/2001 on EIA and Act No 117/1992 on Nature and Landscape Protection - Natura 2000 and reflects relevant EU legislation.

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation (Act No 137/2006), and appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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